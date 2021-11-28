أخبار الرياضة ..بيراميدز يكشف كواليس التعاقد مع ثلاثي الأهلي .. محمد شريف يحكي رحلته مع كرة القدم ويتمني انضمام طارق حامد للقلعة الحمراء.. بالميراس يصعد لمونديال الأندية

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.

هل ينتقم من الأهلي أم يصبح عقدة.. بالميراس يكمل عقد المتأهلين إلى مونديال الأندية

أكمل فريق بالميراس البرازيلي عقد الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها الإمارات في العام المقبل.

محمد شريف يفتح قلبه : 20 جنيه أول راتب في حياتي ..ورحتي كانت صعبة من مزارع دينا الي الأهلي .. وهذه كواليس توقيعي للزمالك

وقال محمد شريف في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار "بدايتي مع اللعب كانت في مزارع دينا، كنت أحصل على 20 جنيه شهريا أثناء اللعب للفريق عام 2008 وقيمتهم في الوقت الحالي 2000 أو 3000 جنيه".

بيراميدز يكشف كواليس التعاقد مع ثلاثي الأهلي

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي بنادي بيراميدز، أن شريف إكرامي ليس جزءا من صفقة التعاقد مع رمضان صبحي، لافتًا إلى أن التعاقد مع إكرامي جاء بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي في صفقة انتقال حر لقيمته وشخصيته القوية ولاعب يملك عقلية المكسب.

محمد شريف يكشف كواليس استبعاده من منتخب مصر وحديث الخطيب معه

كشف محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر كواليس استبعاده من الفراعنة قبل مواجهة منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

رئيس رابطة الأندية المحترفة: نسعى لزيادة أعداد الجماهير في الدوري المصري

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنهم مستمرون في نفس الاستراتيجية والهدف زيادة عدد الجماهير في المدرجات وهي مسئولية علينا ولكن نجاح التجربة يجعل الأمور تسير في سكة صحيحة حتى لو كان هناك خطأ ولكن نرغب في تداركه.

محمد شريف : والدي سر وصولي إلى النادي الأهلي و20 جنيها أول راتب تقاضيته

قال محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر أن عائلته لها دور كبير فى وصوله إلي لاعب كرة قدم فى المنتخب الوطني والنادي الأهلي.

شريف: بعد الظهور مع مزارع دينا إنبي رفض التعاقد معي بسبب 20 ألف جنيه

قال محمد شريف مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي أن فريق إنبي كان دخل فى مفاوضات لضمه بجانب وادي دجلة من قبل ولكن فشلت المفاوضات بسبب المبلغ المطلوب من مزارع دينا.

محمد شريف : حمادة صدقي أول مدرب قام بتصعيدي فى دجلة وشاركت مع كارتيرون

قال محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه خاض 8 سنوات فى قطاع الناشئين بفريق وادي دجلة بعدما انتقل من فريق مزارع دينا.

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

أشاد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي بآداء الفريق تحت قيادة التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق ، مشيراً إلى أن نتائج الفريق تتحسن تدريجياً .

محمد شريف يكشف كواليس التوقيع مع الزمالك : مضيت 4 سنوات ونصف بعد طلب إيهاب جلال

كشف محمد شريف مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي كواليس توقيعه لنادي الزمالك قبل الانتقال إلي النادي الأهلي عام 2018 قادمًا من فريق وادي دجلة.

ينضم للأهلي في كأس العالم للأندية.. بالميراس بطلًا لكوبا ليبرتادوريس على حساب فلامينجو

تُوج فريق بالميراس البرازيلي ببطولة كوبا ليبرتادوريس للأندية أبطال أمريكا الجنوبية، بفوزه على مواطنه فلامينجو بهدفين مقابل هدف، بعد الاحتكام للأشواط الإضافية.

محمد شريف: عقد الزمالك كان 3 ملايين جنيه ووقعت 4 سنوات ونصف

قال محمد شريف مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي إنه وقع لنادي الزمالك عام 2018 بحضور إسماعيل يوسف بعد طلب إيهاب جلال المدير الفني السابق للقلعة البيضاء ضمه.

أحمد دويدار : سيراميكا كليوباترا يستحق ركلة جزاء في لقاء الزمالك

قال أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، إن بعض إدارات الأندية لاتعرف المعنى الحقيقي للاحتراف.

محمد شريف: 500 جنيه كان راتبي فى ناشئي وادي دجلة

قال محمد شريف نجم منتخب مصر والنادي الأهلي أن أول راتب له كان 500 جنيه مع فريق وادي دجلة وأن الفريق كان له فضل كبير فى ظهوره بشكل مميز فى الدورى المصرى الممتاز.

هاني حتحوت : إحياء ذكرى نهائي القرن من الأهلي أمر طبيعي «كرويا» حتى لو كان مستفزا

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إحياء ذكرى نهائي القرن من الأهلي أمر طبيعي «كرويا» حتى لو كان مستفزا.

أحمد دويدار : مرتضى منصور هو ميسي القانون وإقالة طلعت يوسف من الإسماعيلي خيانة

قال أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، إن مرتضى منصور مطالب بلم الشمل داخل القلعة البيضاء من أجل الخروج من النفق المظلم الذي يمر به النادي.

حسين الشحات: أملك عرضا من السعودية وآخر إماراتي

قال حسين الشحات لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي أنه يملك عروضا من السعودية والإمارات ولكنه دائما يرغب فى الظهور بشكل مميز مع النادي الأهلي.

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أن فريقه يسعى للاستمرار في المنافسة لسنوات طويلة، والهدف الأهم هو حصد البطولات والمنافسة على كافة الألقاب هذا الموسم.

حسين الشحات: محمد شريف مهاجم هداف وتطور كثيرًا

قال حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن محمد شريف لاعب كبير وهداف ودائما ما يتطور على المرمي.

