يواصل أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة ، توقيع الكشف الطبي على المرضى مجانا بمستشفي العريش العام، وكذا إجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات الأربعة.

الدفعة الجديدة

وقال الدكتور طارق شوكه ،وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الدفعة الجديدة تضم 11 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات ، وهم :

- الدكتور : سامح حمدى حسن ، والدكتور : رامى عزت عبد الحسن .. تخصص جراحة مخ وأعصاب بجامعة القاهرة .

- الدكتور : محمد على العرابى .. تخصص تخدير بجامعة المنصورة .

- الدكتور : خالد محمد فكرى .. تخصص جراحة أوعية دموية بجامعة القاهرة .

- الدكتور : محمد سامى عبد الله ، والدكتور : نزار محمد حسنى .. تخصص جراحة قلب وصدر بجامعة الزقازيق .

- الدكتور : تامر السعيد النعيمى ، والدكتور : مرسى محمد مرسى .. تخصص جراحة عامة بجامعة الزقازيق .

- الدكتور : عمرو أحمد محمود .. تخصص جراحة عظام بجامعة المنصورة .

- الدكتور : عمرو أحمد مجدى .. تخصص جراحة تجميل بجامعة الزقازيق .

- الدكتورة : كريمة يوسف أحمد السيسي .. تخصص كبد وجهاز هضمى بجامعة الأزهر .

ومن جانبه .. أوضح محمد صلاح فرج مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة، أن أطباء البروتوكول مستمرون في العمل بالمستشفى حتى يوم الجمعة القادم ..

مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات .

