عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على المرضى مجانا بمستشفي العريش العام

مستشفي العريش العام
مستشفي العريش العام

يواصل أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة ، توقيع الكشف الطبي على المرضى مجانا  بمستشفي العريش العام،  وكذا إجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات الأربعة.

الدفعة الجديدة

وقال الدكتور طارق شوكه ،وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،  إن الدفعة الجديدة تضم  11 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات ، وهم :

- الدكتور : سامح حمدى حسن ، والدكتور : رامى عزت عبد الحسن .. تخصص جراحة مخ وأعصاب بجامعة القاهرة .
- الدكتور : محمد على العرابى .. تخصص تخدير بجامعة المنصورة .
- الدكتور : خالد محمد فكرى .. تخصص جراحة أوعية دموية بجامعة القاهرة .
- الدكتور : محمد سامى عبد الله ، والدكتور : نزار محمد حسنى .. تخصص جراحة قلب وصدر بجامعة الزقازيق .
- الدكتور : تامر السعيد النعيمى ، والدكتور : مرسى محمد مرسى .. تخصص جراحة عامة بجامعة الزقازيق .
- الدكتور : عمرو أحمد محمود .. تخصص جراحة عظام بجامعة المنصورة .
- الدكتور : عمرو أحمد مجدى .. تخصص جراحة تجميل بجامعة الزقازيق .
- الدكتورة : كريمة يوسف أحمد السيسي .. تخصص كبد وجهاز هضمى بجامعة الأزهر .

ومن جانبه .. أوضح محمد صلاح فرج مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة،  أن أطباء البروتوكول مستمرون في العمل بالمستشفى  حتى يوم الجمعة القادم .. 

مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات .
 

txt

165 مليون جنيه.. ضخ مشروعات خدمية وتنموية بقرية الروضة في شمال سيناء

توقيع الكشف الطبي المرضى مجانا

ترشيحاتنا

سعر هاتف آيفون 13 في مصر.. iPhone 13 Pro Max أقوى هواتف آبل في 2021

رحلة جاجوار D-type من إعادة البناء إلى التألق في معرض الرياض

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

العلم في الإسلام.. أهميته وكيف حث الله ورسوله عليه

مديريات التعليم تنتهي من جمع أوراق المرشحين لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات اليوم

رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 870 سجينا بمناسبة عيد الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

شهامة ضابط .. النقيب أحمد عادل ينقذ كنيسة العذراء مريم فى الوراق من كارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر

نشرة المنوعات.. متسولة تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. طالبة في الجامعة بملابس النوم.. ورجل يستدعي الإسعاف 39 مرة لطلب غريب

لقطة مذهلة.. شاهد رقص اثنين من الثعابين تحت المطر|فيديو

مكسل يمشي.. رجل يستدعي سيارة الإسعاف 39 مرة خلال العام لسبب صادم

فيديو

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

اﻟﻤﺰﻳﺪ