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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا نهدف للربح.. مناشدة عاجلة من معهد الأمصال البيطرية لمربي الماشية والدواجن|فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد سعد ، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية ، إن المعهد له 19 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية ، موضحا أن هناك تكليفات مشددة للمعهد من وزير الزراعة ، ومركز البحوث الزراعية ، بضرورة عمل منافذ توعية علي مستوى المحافظات بالكامل ، وذلك لتوفير التوعية البيطرية للمربين ، وتوفير اللقاحات المنتجة بالمعهد .

وأضاف الدكتور محمد سعد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " "القناة الأولى " ، أن المعهد لمس تغيرا كبيرا في ثقافة المربين ، وخصوصا مع اهتمام القيادة السياسية بصغار المربين والثروة الحيوانية والداجنة ؛ مما جعلهم يهتمون بالمثل بالثروة الحيوانية والتي هي رأسمالهم .

وناشد " سعد " مربي الماشية بأهمية اتباع دورات الفحص والتحصين للحيوانات ، معقبا : " نرجو الالتزام بالمواعيد التي تعلنها وزارة الزراعة للفحص عن الحيوانات " .

وأشار " سعد " إلى أن المعهد يتابع بصفة مستمرة تطور الأمراض الوبائية والتي تصيب الثروة الحيوانية ومن الممكن أن تصيب الإنسان ، متابعا أنه من الضروري المتابعة البيطرية للثروة الحيوانية ، مؤكدا أن التكلفة اقتصادية والمعهد لا يهدف للربحية .

ولفت إلى أن المعهد نجح في تصدير اللقاحات للدول العربية ، ويتم التصدير حاليا لدولة السعودية ؛ مما مكن المعهد من دخول مناقصات عالمية ، والتعاون مع المنظمات العالمية . 

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