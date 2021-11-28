مانشستر سيتي يستدرج وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون أمام مانشستر سيتي ثالث الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر تشيلسي، فرصة لاستعراض قوته أمام وست هام يونايتد، صاحب المركز الرابع، عقب تغلبه على باريس سان جيرمان.

وقال بيب جوارديولا إن جاك جريليش وفيل فودن يحرزان تقدما جيدا في محاولتهما للعودة من الإصابة.

وأصيب جريليش منذ فترة التوقف الدولي، بينما اضطر فودين إلى الغياب عن فوز منتصف الأسبوع على باريس سان جيرمان.

وصرح بيب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "إنهما يتدربان معنا".

وأضاف قائلا: "هما بحال أفضل بكثير الآن خصوصا فيل. اليوم عطلة وفي الصباح سنرى كيف يشعران".

"لن نخاطر بهما ولكن نأمل أن يعودا قريبا".

"في المباراة الأخيرة كان لدينا 15 لاعبا فقط، ساعدنا كول بالمر وجيمس مكاتي".

"نحتاج إلى عودتهما لمساعدتنا."

ولا يزال كيفن دي بروين في العزل بعد أن أثبتت الاختبارات الإيجابية إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وقال مدربه: "لا يزال لا يتذوق الطعام لكنه يشعر بتحسن الآن".

واختتم في هذا الصدد: "يشعر بتحسن الآن. مرت حوالي سبعة أو ثمانية أيام، أمامه بضعة أيام أخرى لإجراء اختبار جديد وإذا كانت النتيجة سلبية فسيعود".