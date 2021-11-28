حالة نفسية أم خلل بالهرمونات؟.. استشاري ذكورة يوضح أسباب الضعف الجنسي

قال خالد حافظ، استشارى جراحة الذكورة، إن الضعف الجنسى له تعريفات كثيرة ووصف علمى دقيق وينقسم بدوره لثلاث محاور أولها ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل، والسبب الثانى يعود لضعف الانتصاب، والسبب الأخير يكون بوجود مشكلة فى القذف أثناء العلاقة.

وأوضح حافظ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الدراسات العلمية كشفت أن الضعف الجنسى مشكلة منتشرة فى كافة دول العالم بأسبابها الثلاث، لافتا إلى أن ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل ينقسم بدوره لحالة نفسية، أو خلل فى الهرمونات.



وأشار خالد حافظ، إلى أن المشاكل النفسية فى العلاقة الزوجية يتضمن قلق زائد أو توتر، بالإضافة لضغط فى الشغل أو اضطراب علاقته مع زوجته.



ولفت خالد حافظ ، إلى أن دوالي الخصيتين من الممكن أن تؤثر بأشكال كثيرة علي المريض أولها رفع درجة حرارة الخصية والضغط ميكانيكيا عليها مما يؤدى لضمور في حجم الخصيتين وضعف في تصنيع الحيوانات المنوية.

وأضاف خالد حافظ أن الدم الوريدي الفاسد والراكد في الأوردة المتمددة به مواد سامة والتي من المفترض أن تعود سريعا للقلب والتي يتم التخلص منها عن طريق الكبد ولكن عند تراكم الدم الوريدي الفاسد والراكد في الأوردة حول الخصية يؤذيها وتؤدى لضعف وظيفتها.



