بمطارات ومواني البحر الأحمر.. إجراءات احترازية مشددة تجاه مواطني دول متحور كورونا

أعلنت مكاتب الحجر الصحي بمطارات ومواني ومنافذ البحر الأحمر، بالغردقة وسفاجا ومرسي علم، اتخاذ إجراءات احترازية مشددة تجاه الدول المنتشر فيها متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، وخاصة السبع دول الإفريقي وهي جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني ، في حالة الوصول غير المباشر.

وتلقت مكاتب الحجر الصحي بمنافذ البحر الأحمر، اخطارا بتطبيق الإجراءات المقررة فيما يخص إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أي حالة إيجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، ولا يسمح بدخول غير المصريين، وتلزم شركة الطيران بإعادة الحالة الإيجابية، مع أتباع كافة الإجراءات الوقائية، وفيما يخص الحالات الإيجابية من المصريين يتم تحويلهم إلى مستشفي الحميات، مع اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة.

أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، كما يستمر متابعته لمدة سبعة أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، وتخطر خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل صعود الطائرة، وبالنسبة للقادمين دون شهادة التطعيم الخاصة بالكورونا أو تحليل PCR على مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم وطابا والأقصر، حال سلبية الإختبار السريع ID NOW يتم إجراء تحليل PCR، كشرط للدخول إلى الأراضي المصرية وتطبيق برتوكول الحجر الصحي المتبع في هذا الشأن.

وفى سياق آخر ، أكد الدكتور أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية أن جمارك ميناء سفاجا البحري، تمكنت من إنهاء تكدس الشاحنات بالميناء وعودة العمل بشكل يومي منتظم بعد انتهاء تدريب المستخلصين والمستوردين على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» و«mts» التي تم تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من أول من أكتوبر الماضى.

وتم تقليص زمن الإفراج الجمركي لساعات قليلة، وخفض تكلفة عملية الاستيراد، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية كما تم التنسبق مع مختلف اجهزة مجتمع الميناء وهيئة مواني البحر الاحمر ودعم الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير مصلحة الجمارك.

وكشف القرنشاوي عن موافقة وكيل أول وزارة المالية الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على قيام جمارك سفاجا بتكليف فريق عمل من مصلحة الجمارك من عدة مناطق لتدريب الموظفين والمستخلصين والتوكيلات الملاحية واصحاب الشأن بسفاجا على التعامل مع منظومة النافذة الجديدة من خلال ورش عمل ودورات تدريبية اون لاين، وتكليف فريق دعم فني للمساعدة في إدراج البيانات بالمنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي.

وأوضح القرنشاوي ، أن العمل بميناء سفاجا لا توجد به رحلات طويلة المدة مثل باقي الموانئ والعين السخنة حيث تستغرق الرحلة من ميناء ضبا السعودى إلى ميناء سفاجا من ٧ إلى ٨ ساعات ويمكن للعبارة ان تقوم بعدد اثنين رحلة في اليوم الواحد وان الشاحنات القادمة تاتي على متن رحلات العبارات اليومية من المواني السعودية وتتراوح ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ شاحنة يوميا.

وشهد ميناء سفاجا البحري، تكدس نحو ١٢٠٠ شاحنة ومبرد خلال الايام الاولي لتطبيق المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات والبضائع المستوردة لعدم التسجيل على المنظومة الجديدة وتدخلت الجمارك وتم انهاء التكدس وعاد العمل بشكل منتظم بالميناء.

وفى سياق آخر ، كان قد أعلن مجلس مدينة مرسي علم، جنوب محافظة البحر الأحمر،وقال اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسي علم، أن مساحة الوحدة السكنية 312 متر وتم بداية الحفر وصب قواعد للوحدات، مشيرا علي تلافى جميع المعوقات التي تواجه المواطنين وحلها على الفور .