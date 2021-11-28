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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نوفير أجهزة تعويضية وسماعات طبية لغير القادرين بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ولتوفير "حياة كريمة" لغير القادرين قامت الجمعية بتسليم 972 جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة الدقهلية.

وأكد أنه تم  تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا .

وأكد ممدوح شعبان أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية ، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين

وأضاف شعبان أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة فى صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

جمعية الاورمان مديرية التضامن الاجتماعي مديرية تحت رعاية اجهزه تعويضيه

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