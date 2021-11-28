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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصنفات القاهرة تضبط شخصين يروجان أجهزة تنصت عبر الإنترنت

كلبش
كلبش

ألقت مباحث القاهرة القبض على شخصين حال قيامهما بالترويج لبيع أجهزة تنصت وتسجيل مجهولة المصدر على شبكة الإنترنت.

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالترويج والإعلان عن أجهزة تنصت مجهولة المصدر وممنوع تداولها بالبلاد للبيع على أحد مواقع التسويق الإلكترونى ، بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أحد الأشخاص – نجل عمه "مندوبا مبيعات" مقيمان بالجيزة) ، وبحوزتهما 6 أجهزة تنصت وتسجيل -كاميرا حائط للمراقبة والتسجيل الصوتي والمرئي وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجهـا علـى عملائـه نـظيـر مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما أضاف المتهم الثاني باقتصار دوره على مساعدة المتهم الأول في ترويجها على عملائه نظير تحصله على مبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة بالترويج ل مجهولة المصدر شبكة الإنترنت

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