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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتح مستشفيات الشرطة للكشف علي الأطفال بالمجان لمدة 3 أيام

حملة
حملة

قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بفتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على الأطفال وصرف العقاقير الطبية مجاناً لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 الجارى وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة 5 إلى 8 مساءاً، حيث أسفرت الجهود عن توقيع الكشف الطبى على 1175 طفلا.
 

كما قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، بإيفاد قافلة طبية إلى دور الأيتام والمعاقين خلال يوم 21 الجارى وتم الكشف الطبى على 32 طفلا.
   
ولاقى ذلك إستحساناً من الأطفال وأعربوا عن سعادتهم لمشاركة وزارة الداخلية لهم الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

 

ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل .

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طاع الخدمات الطبية الكشف الطبى على الأطفال الكشف الطبي

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