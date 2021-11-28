معروف وعاشور يتصدران.. 23 حكما أداروا 51 مباراة فى 6 جولات بالدوري

كشف وليد شعبان، عضو لجنة الحكام، عن إحصائية الحكام الذين أداروا مباريات الدورى الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة بالدوري المصري.

وقال وليد شعبان، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “٢٣ حكما أداروا ٥١ مباراة، ومحمد معروف ومحمود عاشور فى المقدمة، ومحمد عادل ومحمود البنا وأمين عمر فى المركز الثانى وحمادة الفلال ومحمد الحنفى وإبراهيم نور الدين برونزية”.

وأضاف: “فى الإحصائية يأتي أحمد جمال وصبحي العمراوى وحمادة القلاوى ضيوف شرف”.

واستطرد وليد شعبان: “أدار ٢٣ حكما مباريات المراحل الستة التى أقيمت من المسابقة بواقع ٥١ مباراة بعد أن تأجلت ٣ مباريات (سموحة والجيش) لسوء الأحوال الجوية، ومباراتا إنبى وبيراميدز والمصري والمقاصة للارتباطات الأفريقية”.

وتابع: “أدار محمد معروف ومحمود عاشور ٥ مباريات، وأدار نادر قمر الدولة وعبد العزيز السيد ومحمد عادل ومحمود البنا وأمين عمر وأحمد الغندور ٣ مباريات”.\

وقال وليد شعبان أيضا: “أدار هشام الفلال ومحمود ناجى ومحمود وفا وإبراهيم نور الدين وطارق مجدى ومحمد الحنفى ومحمود بسيونى مباراتين”.

واختتم وليد شعبان حديثه قائلا: “وكان الحكام السبعة محمد الصباحى ومصطفى الشهدى ووليد عبد الرازق وصبحى العمراوى وأحمد جمال ومحمد يوسف وحمادة القلاوى قد ظهروا ظهوراً مشرفاً وأداروا مباراة واحدة فقط”.