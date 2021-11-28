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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين مجلس النواب يشارك في اجتماع جمعية البرلمانات الوطنية بمدريد

المستشار أحمد مناع
المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب

شارك المستشار  أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، يأتى ذلك في إطار مشاركته ضمن الوفد البرلماني المصري المُشارك في اجتماعات الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد.

حيث ألقى مناع كلمة بشأن دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية، و تطرق المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب للدور الهام الذي تضطلع به اللجان البرلمانية في الأعمال التشريعية، مُضيفاً أن اللجان البرلمانية لديها قدرة على معالجة العديد من الأمور التشريعية بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية.

كما أشار المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب إلى الدور الذي تقوم به اللجان النوعية المُتخصصة في الأعمال التشريعية للبرلمان المصري، مُستعرضاً الإطار الدستوري الذي ينظم عمل اللجان النوعية، والذي يجعلها تضطلع بدور كبير في الأعمال البرلمانية، مؤكداً في ختام كلمته، على أهمية تبادل الرؤى والخبرات بين كافة البرلمانات للإرتقاء بالأعمال البرلمانية في شقها التشريعي والرقابي.

جدير بالذكر أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية تعمل كهيئة استشارية للإتحاد البرلماني الدولي، وتضم في عضويتها الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية في جميع أنحاء العالم.

اللجان البرلمانية مدريد الأمين العام لمجلس النواب جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية البرلمانات

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