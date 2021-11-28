ممدوح عيد: تحقيق البطولات يحتاج لوقت.. ومقارنة بيراميدز لـ الأهلي والزمالك شرف كبير

أكد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ، أن الفريق استعد جيدا لمواجهة نظيره الكونغولي اليوم في دور الـ ٣٢ للكونفدرالية.

وأضاف ممدوح عيد، في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ”، أن بيراميدز أصبح له مكانه أفريقية ولكن تحقيق البطولات يتطلب مزيد من الوقت والجهد، مشددا أن وجود كيان بيراميدز خلق حالة تنافسية رائعة في الدوري المصري.

وتابع أن بيراميدز وجد من أجل الاستمرار، وليس لمدة موسم أو اثنين فقط ، مشددا أن هناك بعض الجماهير أصبحت تدعم بيراميدز.

وأكمل أن مقارنة بيراميدز بالنادي الأهلي أو نادي الزمالك شرف كبير ، ولكن قطبي الكرة المصرية لهما تاريخ يزيد عن الـ ١٠٠ عام في الدوري لذلك فالأمر صعب .

وتابع أن بيراميدز لا يتعاقد سوى مع الصفقات التي يحتاج إليها ، مشددا أن هناك ٤ فرق صرفت مبالغ أكبر من بيراميدز في الصفقات.