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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة بيراميدز تصل ملعب مباراة مانياما

بيراميدز
بيراميدز

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا استعدادا لخوض مباراة مانياما والتي تنطلق في الثالثة عصرا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مانياما بطل الكونغو بملعب الشهداء في كينشاسا بذهاب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٥ ديسمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وعقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح طريقة لعب الفريق المنافس والحديث عن طريقة وخطة لعب بيراميدز في اللقاء قبل التوجه مباشرة لملعب المباراة.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على أن يكون في وداع اللاعبين لدى مغادرتهم فندق الإقامة لتحفيزهم على الفوز وتحقيق نتيجة تؤمن عبور بيراميدز إلى دور المجموعات.

بيراميدز نادي بيراميدز

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