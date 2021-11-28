بعد إقلاعها عن التدخين 6 أشهر.. دينا في أحدث ظهور بمهرجان القاهرة

نشرت الفنانة دينا صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وظهرت دينا في الصورة بفستان أسود، وشعرها المنسدل على كتفيها، وذلك خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

وتفاعل عدد كبير من متابعي دينا مع الصور، بسبب التغيير الملحوظ في شكلها، وجاءت التعليقات كالتالي: “قمة الشياكة”، “طب على فكرة بقت قمر اوووي”، "حبيبتي حلوة بفستان حلو كلك ذوق دينا اشتقتلك حبيبتي".

وكشفت الراقصة دينا عن سبب التغير الواضح بملامحها، والذى فسره البعض بإجرائها عملية تجميل.

وقالت دينا من خلال et: "أنا مبسوطة جداً بصرف النظر عن إن في حد قال إنه أنا عملت عملية تجميل وده حاجة صعبة تتعمل وتحتاج أغيب عنكم من 9 شهور إلى سنة، وده ما محصلش لأني كنت معاكم في الصورة اللى قبلها".

وأضافت دينا: "التغيير اللى حصل فى شكلى سببه إنى بطلت سجاير من ٦ شهور واتبعت نظام غذائى صحى، لما الواحد بيخس يبان في الحقيقة الوش أرفع".