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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الظهور الأول لـ "راموس".. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة سانت إيتيان بالدروي

راموس وميسي
راموس وميسي

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لمواجهة سانت إيتيان على ستاد جيوفروى جيشار ضمن منافسات الجولة  الـ 15 من مسابقة الدوري الفرنسي.

 

وشهد تشكيل باريس سان جيرمان، تواجد سيرجيو راموس لأول مرة منذ انضمامه إلى العملاق الباريسي في الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

 

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

 

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع : بيرنات - سيرجيو راموس- ماركينيوس - حكيمي

خط الوسط: دانيلو - إدريسا جاي - دي ماريا

خط الهجوم : ميسي - مبابي - نيمار.

 

باريس سان جيرمان ضد سانت إيتيان:

 

يسعى فريق باريس سان جيرمان بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتخطي أحزانه الأوروبية، بالفوز على سانت إيتيان في مباراة اليوم، ومواصلة الابتعاد بصدارة الدوري الفرنسي.

 

كان باريس سان جيرمان خسر أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

وخاض باريس سان جيرمان 14 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، فاز في 12 مباراة، وتعادل في لقاء وخسر آخر.

 

على الجانب الآخر، يطمح فريق سانت إيتيان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام باريس سان جيرمان، تمنحه دفعة قوية لتحسين وضعه الكارثي في ترتيب الدوري الفرنسي، الفترة المقبلة.

 

ترتيب باريس سان جيرمان وسانت إيتيان:
 

يتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، بفارق 11 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سانت إيتيان في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 12 نقطة.

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