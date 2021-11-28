الإسكندرية تنتفض ضد فوضى الشارع وتجاوزات المحلات المخالفة

طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات والمنشآت التجارية للتأكد من الإلتزام بقواعد النظافة العامة، والسلامة والصحة المهنية، ومواعيد الغلق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والقضاء على إشغال الطريق، وإعادة الإنضباط الي الشوارع، والتأكد من الإلتزام بالحدود الخاصة بهم وعدم التعدي على حرم الطريق ومن يخالف يتم إتخاذ عقوبات رادعة ضده .

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و شن حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مفاجئة للتصدى لشتى أنواع المخالفات على مستوى الحي ومجابهة ظاهرة إنتشار الإشغالات والحد من إنتشار الأسواق العشوائية ، كما تضمنت الحملة متابعة الحالة العامة لشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي للتأكد من إلتزام الباعة الجائلين ، ورفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والمركبات وتستهدف الإستيلاء على حرم الطريق العام .

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبره للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات للحفاظ علي صحه وسلامه المواطنين ومراقبه الأسواق وعدم رفع الأسعار ، حيث جابت الحمله شوارع الشيخ البشري ، الأمان ، المكس ، عثمان محمد ، وشارع أحمد غريب بالقباري ، وقد أسفرت الحمله عن تحرير ٢٨ محضر منها ٦ محاضر أمن صناعي ، و ٨ محاضر صحه ، ومحضرين صيدله ، و ٦ محاضر بيئة ، ٦ محضر تموين ، كما أسفرت الحمله عن غلق وتشميع منشاه ( محل عصير بشارع الاهوازي ) والتحفظ على ٦٨ حالة إشغال متنوع ، وغلق أربع منشآت لمخالفتها .

وشن حي وسط برئاسة رجب النقيدى حملة مكبرة للمرور علي المحلات والمنشآت التجارية بشوارع إبراهيم حسن، قيصر، أحمد قمحه، عمر لطفي، محرم بك، الرصافة، بورسعيد، والسلطان حسين ، وفد اسفرت الحملة عن ضبط ٥٠ حالة اشغال متنوع .

وواصل حي الجمرك حملاته المفاجئة برئاسة اللواء حسام الشيخ علي الشوارع والميادين والأسواق للتأكد من الإلتزام بالقواعد العامة بنطاق الحي ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٦٠ حالة إشغال وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وترأست المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول حملة مفاجئة علي شوارع ملك حفني، ٣٠ القاهرة، جمال عبدالناصر، والزرقاني ، وأسفرت الحملة عن غلق ٦ منشآت ، وتحصيل ٧ آلاف جنيه غرامات فورية ، وضبط ٥٠ حالة إشغال .

وفي حي العجمي ترأس السيد موسى حملة جابت طريق اسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل لمنع عودة الباعة الجائلين اسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والغرامات الفورية .

وشدد الشريف علي استمرار الحملات المفاجئة والدورية بنطاق جميع الأحياء لضبط المخالفات البيئية ، وردع المخالفين ، ومحاسبة المقصرين في تنفيذ تلك الإجراءات ، وذلك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .