بيتر ميمي: أدركت ان ربنا حمى البلد دي وأنا بصور الاختيار

قال المخرج بيتر ميمي إن الجزء الأول والثاني من مسلسل الاختيار يعبران عن سياق واحد وأحداث واقعية حدثت بالفعل، منوها إلى أنه كان يتفاجأ بالكثير من الوقائع التي كانت تحدث.

وأضاف بيتر ميمي، خلال ندوة على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "ربنا حمى البلد دي"، موضحا أن بطولات الجيش والشرطة هي السبب في تواجدنا اليوم لمناقشة الأعمال الدرامية.

من جانبه أشار المؤلف هاني سرحان إلى أن الانتقال من أعمال درامية مثل لمس أكتاف والفتوة إلى الاختيار جاء بعد ترشيح من المخرج بيتر ميمي.

ووصف هاني سرحان الاختيار وأعماله السابقة بأنها أعمال درامية تتحدث عن أبطال شعبيين وأبطال الاختيار حقيقيين وليسوا من ابتكاري.

بدوره أوضح إياد نصار أنه قبل مسلسل الجماعة كان ممثل يبحث عن مشروع جيد يقدمه للجمهور واختيار الراحل وحيد حامد له ساعده في تحقيق مشروعه الذي يقدم فكر ويعيش.

وأكد أنه ينجذب لأي مشروع يتحدث عن القضايا التي يؤمن بها، وهو يحب أن يشارك في مثل هذه الموضوعات.

وقال إياد نصار إن شخصية حسن البنا والشهيد محمد مبروك لا يقلان صعوبة عن بعضهما وكان على عاتقه أن يقدم الشهيد بصورة لا تقل عما يتوقعه الجمهور.