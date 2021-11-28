الرئيس الموريتاني يشهد احتفالية لرفع العلم بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

ا

شهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، حفل رفع العلم الوطني، تخليدا للذكرى الـ61 لعيد الاستقلال الوطني.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الغزواني استعرض - خلال الاحتفالية - وحدات من الجيش البري والبحري والجوي، وحيا كبار ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن.

وتم رفع العلم الموريتاني من طرف عنصرين من أفراد مراسم الشرف على أنغام النشيد الوطني.. وسلم الرئيس بعض الأوشحة لعدد من ضباط القوات المسلحة وبعض الشخصيات التي حققت نجاحا خلال السنة.