محافظ الإسكندرية: دورة تدريبية لصقل مهارات العاملين بالإدارات القانونية بالأحياء

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق من قيادات هيئة قضايا الدولة بالقاهرة والإسكندرية، وذلك على هامش الدورة التدريبية التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة بعنوان "تنمية مهارات العاملين بالإدارات القانونية بالجهات التابعة للمحافظة"بمركز الإسكندرية للتدريب، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وجميع المختصين.

رحب المحافظ بالسادة مستشاري هيئة قضايا الدولة بمبنى الديوان العام. وأشاد بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة لإقامة هذه الدورة المميزة التي تهدف إلى صقل مهارات العاملين في الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء مما سيكون له مردود جيداً في رفع كفاءة العمل.

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على الصعيد ذاته؛ أكد الشريف أن المحافظة حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة، في ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه؛ أوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن تدشين دورة تنمية مهارات العاملين بالإدارات القانونية بالإسكندرية تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة في ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه تم عقد تلك الدورات التدريبية في 5 محافظات أخرى مشيراً إلى أن الهدف من تلك الدورات هي رفع كفاءة زملائنا في الإدارات القانونية.

هذا وأكد أن هيئة قضايا الدولة على استعداد تام لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية.