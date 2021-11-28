محافظ الإسكندرية: ضبط 2423 حالة إشغال وغلق 162 منشآة و658 ألف غرامات

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 71 محل مخالف، و82 مقهى و9 سناتر والتحفظ على عدد 2423 حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير 1907 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 658 الف جنيها على المحلات الغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية.

أقرأ أيضًا:

أمطار غير مسبوقة.. رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يكشف تفاصيل أيام نوة المكنسة

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء/ عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.