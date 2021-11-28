حبس صاحب واقعة التجسس على سيدات داخل محل فى زفتى

النيابة العامة تستجوب صاحب المحل وتحقق معه

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس صاحب محل ملابس حريمي بدائرة قسم زفتي بمحافظة ، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة التلصص على النساء وتصوير محتوى فاضح.

كما اتهمت النيابة للمتهم تهمة هتك العرض وقررت تحريز هاتفه وإرساله للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه وتفريغه وبيان ما يحتويه من صور ومقاطع فيديو صورها المتهم لضحاياه خلال الفترة الماضية.



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم زفتى، بورود بلاغا من فتاتين ، مفاده يتهمن صاحب محل لبيع الملابس بتصويرهن أثناء قيامهن بتغيير وقياس الملابس داخل المحل.



بفحص هاتف المتهم تبين احتوائه على عدد من صور الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لتبديل الملابس داخل المحل.

وتم القبض على المتهم والتحفظ على الهارد الخاص بالكاميرات وتم إحالته للنيابة العامة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.