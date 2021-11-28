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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبد الحليم يصل عزاء جلال إبراهيم

صدى البلد

تواجد أحمد عبد الحليم، لاعب نادي الزمالك الأسبق، في عزاء الراحل المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي.

كما حرص عدد من مدربي قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي على تقديم واجب العزاء في جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق.

ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم في ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن المستشار جلال إبراهيم كان من أعظم الرجال واحد رموز النادى الكبار الذي أفني عمره فى خدمة القلعة البيضاء وتقلد جميع المناصب بداية من عضو مجلس ثم نائبا للرئيس ورئيسا.

وأكد رئيس الزمالك، أن جلال إبراهيم، واحد من أصدق الرجال وأخلصهمـ وأفني عمرة بالكامل في خدمة نادي الزمالك.

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