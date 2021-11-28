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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة شقيقة الإعلامي جمال الشاعر

صدى البلد

توفيت أمل الشاعر شقيقة الإعلامي جمال الشاعر، وتقام صلاة الجنازة على جثمانها بعد صلاة العشاء، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة في دكرنس الجديدة.

 

وحرص عدد من الإعلاميين على نعى الراحلة، منهم هند القاضي فكتبتب عبر فيسبوك: «البقاء لله ألف رحمة ونور على الأخت الغالية السيدة أمل الشاعر.. أسكنها الله فسيح جناته وألهمكم الصبر»، أما المذيع محمد عبده بدوي كتب عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «انتقلت إلى جوار ربها السيدة أمل الشاعر شقيقة أستاذنا الدكتور جمال الشاعر، والأخ الصديق المخرج إيهاب الشاعر وزوجة الأخ العزيز محمد رمضان.. خالص العزاء والمواساة».

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وكان طلب زوجها المخرج محمد رمضان من محبيها الدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية، وكتب: «تعرضت منذ ما يقرب من شهر لمرض شديد كما كنت أتابع زوجتي في العناية المركزة أثناء مرضي، ولكن قلبي يعتصر الآن لأن زوجتي في حالة خطرة حتى الأطباء في حيرة من تشخيص المشكلة بشكل واضح، لذلك أتمنى منكم الدعاء لها لعل الله أن يشفيها ويعيدها إلينا».

صلاة الجنازة العناية المركزة الإعلاميين فيسبوك الإعلامي الشاعر

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