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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على قائمة منتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر

شهدت قائمة منتخب مصر العديد من الأسماء البارزة استعدادا لخوض منافسات كأس العرب تحت قيادة كاروس كيروش. 

وفاجأ كيروش، الجميع، باستبعاد العديد من الأسماء، من قائمة المنتخب التى ستخوض منافسات كأس العرب، مثل: طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك المخضرم بجانب الحارس محمد أبو جبل والاكتفاء بتواجد الثلاثي محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمود جاد ، وكذلك الأمر بالنسبة لحسين الشحات الجناح الهجومى للأهلى وأيضا ياسر إبراهيم مدافع المارد الاحمر ومحمود علاء مدافع الزمالك والذى كان انضم مؤخرا إلى معسكر المنتخب لخوض مواجهتى أنجولا والجابون قبل أن يتم استبعاده من جديد.

وضمت قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى كأس العرب 23 لاعبا  وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد.

خط الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف  وأحمد ياسين ومحمد عبدالمنعم ومروان داود.

خط الوسط: حمدى فتحى  وعمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبدالواحد وأحمد رفعت ومجدى أفشة و أحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي.

خط الهجوم :  محمد شريف  ومروان حمدى  وأسامة فيصل  وحسين فيصل.

ويهدف كيروش، خلال منافسات كأس العرب؛ لتجربة العديد من اللاعبين، والوقوف على مستواهم الفني، بجانب الإعداد الجيد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية فى شهر يناير من العام المقبل، والتى يبحث خلالها المنتخب عن إثبات الذات والعودة من جديد للتربع على العرش الإفريقي، قبل خوض منافسات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

كأس العرب محمد الشناوي منتخب مصر الزمالك مروان حمدي مصطفى فتحي

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