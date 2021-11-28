رئيسة المفوضية الأوروبية: العالم في سباق مع الزمن لمواجهة سلالة "أوميكرون"

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد من أن العالم يواجه سباقا مع الزمن لفهم "أوميكرون" المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعديل اللقاحات إذا لزم الأمر لمواجهته.

وقالت دير لاين - في تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية - "نحن نعلم أننا الآن في سباق مع الزمن"، داعية العامة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية على الفور حتى يحصل العلماء على الوقت الكافي لدراسة وفهم أوميكرون ووضع مسار واضح للتعامل معه.

وأضافت "العلماء وصانعو الدواء يحتاجون من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للوصول إلى صورة كاملة حول مدى عمق التحورات في سلالة أوميكرون"، وطالبت الناس بالحصول على التطعيم وارتداء الأقنعة الطبية وممارسة التباعد الاجتماعي.