تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. شوط أول سلبي والشياطين يفشلون في الوصول للمرمي

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين مانشستر يونايتد ومضيفه تشيلسي، في قمة الأسبوع الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

جاءت أخطر كرة مع بداية اللقاء عبر كالوم هودسون أودوي الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء أبعدها دي خيا ببراعة إلى ركنية من جهة اليمين.

ووصلت نسبة الاستحواذ 74 % تشيلسي مقابل 26 % مانشستر يونايتد.

ومع الدقيقة 27، وصلت 6 محاولات على المرمى لفريق تشيلسي مقابل محاولة وحيدة لفريق مانشستر يونايتد.

وشهدت الدقيقة 31، تسديدة صاروخية من أنطونيو روديجر لاعب فريق تشيلسي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأعلى يمين العارضة.

وتخطى مايكل كاريك، بنجاح، مباراته الأولي في دور المدرب "قبل المؤقت" لمانشستر يونايتد، الثلاثاء الماضي، لكن الفوز بملعب تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم، ربما يمنحه وقتا أطول بالمنصب.

وتسلم لاعب الوسط السابق قيادة يونايتد في وضع حرج، بعد إقالة أولي جونار سولشاير، عقب الخسارة (4-1) من واتفورد السبت الماضي.

وعلى نحو غريب قرر النادي أن يدرب كاريك، مساعد سولشاير السابق، الفريق قبل تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، ثم اختيار مدرب ثابت.

وتعامل كاريك بهدوء مع الموقف ونجح في قيادة اليونايتد لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بفوز مبهر خارج أرضه (2-0) على فياريال الإسباني.

لكن مواجهة المتصدر تشيلسي في ستامفورد بريدج، تشكل اختبارا أصعب بالتأكيد.