النطق بالحكم في قضية اتهام 6 موظفين باختلاس مستلزمات الغسيل الكلوي الأربعاء

‎قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بتأجيل النطق بالحكم على 6 من العاملين ‏بمستشفى المنزلة المركزين ومديرية الصحة بالدقهلية، بتهمة اختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضي ‏الفشل الكلوي لجلسة الاربعاء المقبل الموافق الاول من ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر ‏محمد عبدالهادي.‏



واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة الدفاع عن المتهمين باختلاس مستلزمات طبية خاصة ‏بمرضى الغسيل الكلوي قيمتها مليون و676 ألف جنيه.

وتضم قائمة المتهمين في ‏القضية كل من: "محمد ش. ش."، هارب، المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي، و"محسن س. إ."، هارب، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية ‏بمستشفى المنزلة المركزي، و"نبوية م. م."، ممرضة مسئوله العلاج بقسم الكلى بمستشفى ‏المنزلة هاربه، و" إبراهيم ز. إ."، هارب، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، ‏و"محمد ا. أ." هارب، سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و"نسيم ع. ع."، هارب، مسئول ‏مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي‎.‎



وأحيل المتهمون إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم بالمواد الواردة في أمر الإحالة من ‏المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بأن استلم المتهم الأول تلك ‏المستلزمات من مخزن مديرية الصحة، ووضعها في مخزن ‏خاص به ولم يسلمها إلي المستشفى، ‏وقيام المتهم الثاني بالتوقيع على أذونات استلام لها دون تسليم ‏فعلى لها وتحرير أذونات صرف ‏طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة دون مراعاة المعدلات ‏والاحتياجات الفعلية للمستشفى، ‏ووقعت المتهمة الثالثة بما يفيد استلامها ورقيا دون استلامها فعليا واختلاس ‏المستلزمات الطبية ‏لأنفسهم، كما أنهم زوروا محررات رسمية واستعمالها وهى أذونات صرف المستلزمات ‏الطبية ‏من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة، وذلك في غضون الفترة من أول ‏يناير 2010 حتى 31/5/2012 .‏