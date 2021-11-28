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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النطق بالحكم في قضية اتهام 6 موظفين باختلاس مستلزمات الغسيل الكلوي الأربعاء

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

‎قررت  محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بتأجيل النطق بالحكم على  6 من العاملين ‏بمستشفى المنزلة المركزين ومديرية الصحة بالدقهلية، بتهمة اختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضي ‏الفشل الكلوي لجلسة الاربعاء المقبل الموافق الاول من ديسمبر.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من:  ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور،  وأمانة سر ‏محمد عبدالهادي.‏
 

واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة الدفاع عن المتهمين باختلاس مستلزمات طبية خاصة ‏بمرضى الغسيل الكلوي قيمتها مليون و676 ألف جنيه.

 

وتضم قائمة المتهمين في ‏القضية كل من: "محمد ش. ش."، هارب، المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي، و"محسن س. إ."، هارب، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية ‏بمستشفى المنزلة المركزي، و"نبوية م. م."، ممرضة  مسئوله  العلاج بقسم الكلى بمستشفى ‏المنزلة هاربه، و" إبراهيم ز.  إ."، هارب، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة،  ‏و"محمد ا. أ." هارب، سائق  بمستشفى المنزلة المركزي،  و"نسيم ع. ع."، هارب، مسئول  ‏مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي‎.‎


وأحيل المتهمون إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم بالمواد الواردة في أمر الإحالة من ‏المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بأن استلم المتهم الأول تلك ‏المستلزمات من مخزن مديرية الصحة، ووضعها في مخزن ‏خاص به ولم يسلمها إلي المستشفى، ‏وقيام المتهم الثاني بالتوقيع على أذونات استلام لها دون تسليم ‏فعلى لها وتحرير أذونات صرف ‏طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة دون مراعاة المعدلات ‏والاحتياجات  الفعلية للمستشفى، ‏ووقعت المتهمة الثالثة بما يفيد استلامها ورقيا دون استلامها فعليا واختلاس ‏المستلزمات الطبية ‏لأنفسهم، كما أنهم زوروا محررات رسمية واستعمالها وهى أذونات صرف المستلزمات ‏الطبية ‏من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة، وذلك في غضون الفترة من أول ‏يناير 2010 حتى 31/5/2012 .‏

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