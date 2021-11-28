النطق بالحكم في قضية اتهام 6 موظفين باختلاس مستلزمات الغسيل الكلوي الأربعاء

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بتأجيل النطق بالحكم على 6 من العاملين بمستشفى المنزلة المركزين ومديرية الصحة بالدقهلية، بتهمة اختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضي الفشل الكلوي لجلسة الاربعاء المقبل الموافق الاول من ديسمبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي.
واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة الدفاع عن المتهمين باختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوي قيمتها مليون و676 ألف جنيه.
وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: "محمد ش. ش."، هارب، المدير المالي والإداري بمستشفى المنزلة المركزي، و"محسن س. إ."، هارب، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية بمستشفى المنزلة المركزي، و"نبوية م. م."، ممرضة مسئوله العلاج بقسم الكلى بمستشفى المنزلة هاربه، و" إبراهيم ز. إ."، هارب، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، و"محمد ا. أ." هارب، سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و"نسيم ع. ع."، هارب، مسئول مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي.
وأحيل المتهمون إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم بالمواد الواردة في أمر الإحالة من المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بأن استلم المتهم الأول تلك المستلزمات من مخزن مديرية الصحة، ووضعها في مخزن خاص به ولم يسلمها إلي المستشفى، وقيام المتهم الثاني بالتوقيع على أذونات استلام لها دون تسليم فعلى لها وتحرير أذونات صرف طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة دون مراعاة المعدلات والاحتياجات الفعلية للمستشفى، ووقعت المتهمة الثالثة بما يفيد استلامها ورقيا دون استلامها فعليا واختلاس المستلزمات الطبية لأنفسهم، كما أنهم زوروا محررات رسمية واستعمالها وهى أذونات صرف المستلزمات الطبية من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة، وذلك في غضون الفترة من أول يناير 2010 حتى 31/5/2012 .