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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجوم الفن يهنئون صدى البلد بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقها.. فيديو

صدى البلد
صدى البلد

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لمجموعة من الفنانين، يهنئون قناة صدى البلد والقائمين عليها بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقها.

 

ومن أبرز هؤلاء الفنانين الآتي: "الفنان أشرف عبدالباقي، والفنان هاني رمزي، والفنان نضال الشافعي، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة غادة عادل، والفنان حمدي الميرغني، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة نجلاء بدر، والفنان هاني شاكر".


واحتفلت قناة صدى البلد اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسها، وعرضت القناة تقريرا هاما عن الأعمال المميزة التي تمت خلال السنوات الماضية، وأول لقطات بثت على القناة.


قناة صدى البلد، شاشة تنبض بحب الوطن، وتحارب الإرهاب، وبها لقطات كشفت بها الحقائق، و 10 سنوات كانت صدى البلد على قدر المسئولية ونالت ثقة المواطنين، وصدى البلد جسد لا تتوقف حيويته وعين لا تفارق الوطن.

وخصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم الأحد تبدأ في تمام السادسة مساء للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس قناة صدى البلد . 

رانيا فريد شوقي السنوات الماضية الفنانة نجلاء بدر هاني رمزي نجوم الفن الإعلامي أحمد موسى الفنان هاني شاكر الفنانة هنا الزاهد نضال الشافعي أحمد موسى الفنانة غادة عادل الفنان هانى رمزى الفنان حمدي الميرغني قناة صدي البلد حمدي الميرغني

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