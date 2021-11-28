شيخ الأزهر يتوجه إلى الإمارات لرئاسة الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين

يتوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح غد الاثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لرئاسة فعاليات الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين.

ويناقش الاجتماع أبرز قضايا الأمة الإسلامية على الساحة العالمية، كالاندماج الإيجابي للمسلمين في المجتمعات الغربية، وقضايا السلم، وتعزيز دور القيادات الدينية الإسلامية في دعم استقرار المجتمعات، ودور المجلس في تأهيل قيادات شبابية قادرة على حمل راية السلام العالمي في المستقبل، ورفع وعي الشباب بالأزمات الإنسانية المعاصرة وتعزيز دورهم في الاضطلاع بأدوار فاعلة تجاه هذه الأزمات؛ بما يسهم في نشر قيم التعايش والسلام.

وسيكون هذا أول اجتماع بدني للمجلس منذ بدء جائحة كوفيد-19 وسيتناقش عددًا من الأمور التي تؤثر على العالم الإسلامي، وكذلك جهود المجلس لنشر قيم التعايش والتسامح والسلام.

