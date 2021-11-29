لابقيتي ممثلة شاطرة ولامغنية مميزة.. القصة الكاملة لخلاف إعلامية شهيرة مع إحدى الفنانات

ردت إعلامية شهيرة على هجوم إحدى الفنانات بعد أن وصفتها بانعدام الكاريزما عقب ظهورها على مسرح حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

وقالت الإعلامية في منشور على صفحتها: "وحضرتك طبعاً فنانة قديرة وسايبة على خشبة المسرح أثر فني رائع، سواء في الغناء أو في التمثيل، أعتقد إني على الأقل شاطرة في تقديم نوعية برامجي، تميزت على الأقل في شيء واحد، و دا أفضل بكتير من إني أكون بقدم كذا حاجة و لم أتميز في واحدة منهم! حضرتك رغم سنوات طويلة من الغناء و التمثيل لا بقيتي مغنية شاطرة ومتميزة ولا بقيتي ممثلة شاطرة ومتميزة، ودا طبعاً بفضل الصدق والكاريزما.

لعل مواقفك السابقة تجاه الفنان محمد رمضان وكليب الكوبرا خير دليل على الفارق بين مجتمعات تبني الإنسان وتدعم الفاشل حتى ينجح، وبين مجتمعات تحاول هدم كل إنسان يريد أن ينجح.

وكانت قد قالت الفنانة: "للمسرح حضور و كاريزما خاصة جدا ياسادة ..الخشبة قاسية جدا و متشيلش اى حد مش قدها...اه والله ...لذلك دونا عن كل أنواع الفنون، المسرح فضاح ..لانه وسيط شديد الخصوصية و الحساسية..حاجة كدة زى ميكروفون الإذاعة راخر فضاح، لو الصوت مش صادق عمره ما هيوصل.

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي، ندوة للنجم كريم عبد العزيز غدا الأثنين في الواحده ظهرا، حيث يحاوره الناقد طارق الشناوي وذلك بعد تكريمه بإفتتاح المهرجان.

وكان عبر الفنان كريم عبد العزيز ، عن فرحته وتقديره بالتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١.

ونشر كريم عبد العزيز عدة صور أثناء تكريمة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و علق قائلا: جائزة التميز التي تحمل إسم الراحلة العظيمة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43..شكرا إدارة المهرجان ..شكرا الموهوبة مني زكي .شكرا الجمهور الحبيب.

وكان عبر كريم عبد العزيز عن سعادتة ، بكلمه في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١، مساء امس الجمعة، قائلا :"بحمد ربنا، لاني وصلت، لما وصلت له، اليوم وواقف قدام حضراتكم".

وتابع الفنان كريم عبدالعزير، أنه :"عايز اشكر اسرتي وابويا اللي له فضل كبير عليا بعد ربنا، واللي حاضر للحفل الجميل ده"، قبل أن يصفق الحضور بحراره.

ووقف المخرج الكبير محمد عبد العزيز، تحية لنجله الفنان كريم عبدالعزير، والحضور، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.