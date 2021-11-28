نهال طايل: أشكر النائب محمد أبو العينين على قناة صدى البلد الرائعة

مرور 10 أعوام..

قدمت الإعلامية نهال طايل، التهنئة لقناة صدى البلد بعد مرور ١٠ أعوام على انطلاقها، قائلة "أشكر النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب على كل شيء في قناة صدى البلد الرائعة جدا".

وأضافت نهال طايل، في تغطية خاصة للاحتفال بمروم ١٠ أعوام على انطلاق قناة صدى البلد، اليوم الأحد: "كل سنة وكل صدى البلد طيبة وسعيدة جدا بوجودي في القناة وعملوا حاجة حلوة، وإن شاء الله تستمر وتطلع للأمام اكتر واكتر".

وتابعت نهال طايل: "أحيانا نجد في الإعلام في بعض الموضوعات تبحث عن الإثارة، ومش لازم يكون في مصداقية".

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https://www.twitch.tv/elbaladtv