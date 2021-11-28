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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى طوارئ أبو خليفة تفوز بجائزة أفضل منشأة بهيئة الرعاية الصحية في 2021

طاقم مستشفي أبو خليفة
طاقم مستشفي أبو خليفة

حصل مستشفى طوارئ أبو خليفة وطاقم عاملها  على جائزة أفضل منشأة بهيئة الرعاية الصحية لعام 2021 في ختام فاعليات الملتقي السنوي الثاني لهيئة الرعاية الصحية، تحت شعار (فلنبنِ معاً مستقبل صحة مصر) 2021 ، حيث تم تكريم أبطال الاعتماد لمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

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وتسلم الجائزة بالنيابة عن كل العاملين بالمستشفى الدكتور  محمد جبريل مدير المستشفى، والذي أكد في تصريحات خاصة لصديق البلد، فخر جميع العاملين بمستشفي أبو خليفة بعملهم تحت مظلة هيئة الرعاية الصحية، مؤكدين أن حصولهم علي الجائزة جاء نتاج عمل منظم متكامل علي مدار ٢٤ ساعة متواصلة.

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وتعتبر مستشفى طوارئ أبو خليفة المستشفى رقم واحد بمستشفيات محافظة الإسماعيلية في حصولها على درجة الأعتماد القومي المعترف به دولياً من منظمة الإسكوا العالمية ، طبقاً لمعايير أعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة GAHAR2021 ، نظير جهودهم المتميزة للوصول لمثل هذا الإنجاز ، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين .

وجدير بالذكر أن موعد فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية ، يتزامن مع مرور عامين من تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد 26 نوفمبر 2019 ، ( مستقبل صحة مصر ) ، أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين ، بما يشمله من توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية للمصريين.

وبحضور لفيف من الشخصيات العامة ، والشخصيات الدولية والمصرية المهمة والمؤثرة في القطاع الصحي ، وبعض من رجال الدولة على رأسهم اللواء أركان حرب  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، والدكتور  أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس ، واللواء  بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد ، وممثلي عن الهيئات العامة للتأمين الصحي الشامل والاعتماد والرقابة الصحية ، وعدد من الهيئات في القطاع الصحي ، والمديرين التنفيذيين لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل ، وممثلي مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية ، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الموقرين .

ووجه الدكتور أحمد السبكي الشكر لهذا النجاح وصانعي هذا الإنجاز من الأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين في القطاع الصحي ، من مبادرات 100 مليون صحة ومشروع التأمين الصحي الشامل ، ومبادرة حياة كريمة ، وأثرهم على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر وإحداث نقلة نوعية بها ، والذي حاز على الإشادات العربية والدولية .

وأشاد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بالطفرة الملحوظة التي شهدها القطاع الصحي ، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لاسيماً المنتفعين بمنظومة التأمين بمحافظة الإسماعيلية ، موجهاً الشكر لجيش مصر الأبيض من كافة القوى البشرية ، لعملهم الدؤوب والمستمر وقدراتهم الفائقة في العمل وسط التحديات الراهنة ومواجهة جائحة كورونا ، مشيراً إلى أهتمام القيادة السياسية بتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وذلك منذ إطلاق المنظومة رئاسياً على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية ، وهو ما لم يكن سيتأتي إلا بتكاتف كافة الجهود للمهتمين بالشأن الصحي ، مؤكداً أن المنظومة أحدثت طفرة بالمحافظة وهو ما يعد أمراً ملحوظاً لكل المواطنين لاسيماً غير القادرين والأكثر أحتياجاً لتلك الخدمات ، وفي ختام كلمته وجه اللواء  شريف فهمي بشارة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد وداعم الإصلاح الصحي في مصر.
 

الاسماعيلية مستشفي ابو خليفة هيئة الرعاية الصحية

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