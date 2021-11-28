منتخب شباب اليد يتعادل مع ألمانيا 23/23 في افتتاح بطولة العالم للمدارس

تعادل منتخب مصر لكرة اليد للمدارس مع ألمانيا 23/23 في افتتاح مبارياته ببطولة العالم المدرسية، المقامة في بلجراد عاصمة صربيا خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل.



قدم لاعبو منتخب مصر مباراة قوية أمام الماكينات الألمانية، وشهد اللقاء إثارة وندية بين المنتخبين في أولى مباريات المجموعة، التي تضم أيضا منتخب بلغاريا.



يقود منتخب اليد للشباب مجدي أبوالمجد مديرا فنيا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربا مساعدا، وعمرو عصام طبيب المنتخب.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب مع بلغاريا غدا الإثنين، ضمن مباتريات الجولة الثانية، حيث تنص لوائح البطولة على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.



وعلى مستوى منتخب الشابات بقيادة محمد فرغلي، يفتتح المنتخب مبارياته غدا الإثنين بمواجهة منتخب رومانيا، وتضم مجموعته أيضا منتخب الدنمارك، ويقود منتخب الشابات محمد فرغلي مديرا فنيا، شريف الشامى مدربا مساعدا، ومنة الله محمد طبيبة، وزهرة مختار إداري.



يُذكر أن منتخب مصر يشارك في هذه البطولة تحت مظلة الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، الذي يرأسه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد، وُشرف على الاتحاد المصري للرياضة المدرسية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وتُعد بطولة العالم للمدارس في صربيا أول بطولة يشارك بها طلاب المدارس.



يرأس بعثة مصر الدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الرياضة المدرسية هيثم فتح الباب وعمرو كوراني ومحمد سعد الدين، وتامر فكري المشرف العام الفني.

