رئيس الإسماعيلي ونائبه يؤديان واجب العزاء في رئيس الزمالك الأسبق

حرص المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي ونائبه المهندس خالد زين، على تقديم واجب العزاء في وفاة المستشار جلال إبراهيم رئيس نادى الزمالك الأسبق لنجله المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك الحالي.

وكان في استقبال رئيس الإسماعيلي ونائبه عددا من مسئولي نادي الزمالك.

يذكر أن المستشار الجليل جلال إبراهيم، رحل عن عالمنا بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرا.

ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم في ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن المستشار جلال إبراهيم كان من أعظم الرجال واحد رموز النادي الكبار الذي أفنى عمره في خدمة القلعه البيضاء، وتقلد جميع المناصب بدايه من عضو مجلس ثم نائبا للرئيس ورئيسا.

وأكد رئيس الزمالك أن جلال إبراهيم هو واحد من أصدق الرجال واخلصهم، وأفنى عمرة بالكامل في خدمة نادي الزمالك.