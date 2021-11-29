برلماني: صدارة مصر للدول الجاذبة للاستثمار بإفريقيا يؤكد بداية عصر الجمهورية الجديدة

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي استعادت ريادتها بالقارة السمراء مرة أخرى، موضحا أن رئاسة مصر للكوميسا بعد غياب 20 عاما، تحمل العديد من الرسائل المهنة والجادة أبرزها متعلقة بالدولة المصرية، إضافة أن هذا الأمر جاء نتاج العمل والجهد والإنجازات على جميع المستويات، وبالأخص في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار، وهذا الامر يأتي في ضوء بداية عصر الجمهورية الجديدة.



وأضاف البلشي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن اعتبار مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية، لتستمر بذلك في صدارة قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017، جاء تكليلا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية وإسراعها في تحقيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي فرض الكثير من الضغوطات على المواطن، إلا انه يحصد نتائجه الأن.



وأوضح عضو الشيوخ أن الدولة المصرية لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين، مشيدا بحجم الانجازات التي نفذتها مصر في مجالات البنية التحتية والتي كان لها دور فعال وأساسي في جذب الاستثمار واحتلال مصر الصدارة في القارة السمراء.