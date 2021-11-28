برنامج متميز.. محمد أبو العينين يقدم التحية لفريق عمل إنبوكس

وجه النائب محمد أبو العينين التحية لفريق عمل برنامج "إنبوكس"، قائلا "اتقدم بالتحية لكم جميعا على هذا البرنامج المتميز.. وعايزين نطور البرنامج ونقدم محتويات جديدة".

وأردف محمد أبو العينين: “أتوجه بالتحية لكل العاملين بالقناة وأتمنى المزيد من التطور والتقدم”.



وهنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، العاملين في قناة صدى البلد بمناسبة مرور 10 أعوام على انطلاق القناة.

ووجه محمد أبو العينين، حديثه للعاملين في القناة، قائلا: "تركتم بصمة وطنية، وتاريخية وكنتم على قدر المسئولية، وكنتم تشعرون بالتهديد ووقفتم برجولة وشهامة قي أصعب الأوقات في التاريخ الوطني".

وتابع محمد أبو العينين: “صدى البلد قناة الجدعنة المصرية، وفخور بكم، وبكل البرامج التي قدمتموها، وسعيد بكم وأسمائكم وتاريخكم.. قناة صدى البلد لها شعبية خارج البلاد بقوة”.