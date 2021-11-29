مصمم ديكورات احتفالية طريق الكباش يكشف تفاصيل العروض ..فيديو

قال محمد عطية مصمم ديكورات احتفالية طريق الكباش ، إن أصعب تحدي واجهنا أثناء التجهيز لاحتفالية طريق الكباش هو صغر مدة الوقت وهذا لم يعطينا مساحة للتجويد ، لافتا ألي أن عمل البحيرة المقدسة كان شاق والبحيرة المقدسة هدفها لدي المصريين القدماء هو التطهر بها في الليالي المقمرة .

وأضاف محمد عطية خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية " ، إن المراكب المقدسة خرجت من معبد الكرنك وسارت علي طريق الكباش وطولة 2700 متر وبعد ذلك اتجه إلي الأقصر ، إن العروض التي تم تقديمها في الاحتفالية عبارة عن حقائق وتاريخ وكان يجب أن نكون متقنين فيها لأبعد الحدود .

وأوضح محمد عطية ، إن الهدف من الاحتفالية هو تنشيط السياحة بمحافظة الأقصر مؤكدا أن الاحتفالية تعتبر اكبر حملة إعلانية للترويج إلي السياحة في الأقصر ، مؤكدا أن وزير السياحة قام بمتابعة كافة تفاصيل الاحتفالية حتي تخرج بهذا المنظر .