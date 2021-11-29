اليوم.. نظر محاكمة المتهم بالاعتداء والتحرش بفتاة في وسط البلد

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع الجلاء، محاكمة المتهم بالتعدي بالضرب والتحرش بفتاة في وسط البلد.
وكشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تعرض فتاة للتحرش والتعدي من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.
ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدي عليها بالضرب من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.
وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة "طالبة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، مصابة بخدوش وسحجات وكدمات.