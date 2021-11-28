ليفربول الثالث.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ13

حسم التعادل الإيجابي على مجريات مباراة فريق تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد بهدف مقابل هدف، في قمة الأسبوع الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وحافظ تشيلسي على صدارته بـ30 نقطة، بينما أصبح رصيد اليونايتد 18 نقطة في المركز الثامن من جدول الترتيب.

وحقق فريق ليفربول، فوزا عريضا على نظيره ساوثهامبتون برباعية دون رد، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول بهذا الفوز المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، ويأتي ساوثهامبتون في المركز الـ14، برصيد 14 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة عشر



1 تشيلسي، 30 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 29 نقطة.

3 ليفربول، 28 نقطة.

4 وست هام، 23 نقطة.

5 آرسنال، 23 نقطة.

6 ولفرهامبتون، 20 نقطة.

7 توتنهام، 19 نقطة.

8 مانشستر يونايتد، 18 نقطة.



9 برايتون، 18 نقطة.

10 ليستر سيتي، 18 نقطة.

11 كريستال بالاس، 16 نقطة.

12 برينتفورد، 16 نقطة.

13 أستون فيلا، 16 نقطة.

14 إيفرتون، 15 نقطة.

15 ساوثهامبتون، 14 نقطة.

16 واتفورد، 13 نقطة.

17 ليدز يونايتد، 12 نقطة.

18 بيرنلي، 9 نقاط.

19 نورويتش سيتي، 9 نقاط.

20 نيوكاسل يونايتد، 6 نقاط.