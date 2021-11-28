الدوري الإيطالي.. نابولي ينفرد بالصدارة بعد إسقاط لاتسيو برباعية

تمكن فريق نابولي من الفوز على ضيفه لاتسيو، في قمة مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي، بأربعة أهداف دون رد.



حسم صاحب الأرض المواجهة، في أول نصف ساعة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 7 بهدف لاعب الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي.



وفي الدقيقة الـ 10 سجل النجم البلجيكي درايس ميرتينز ثاني الأهداف، ووقَّع اللاعب نفسه على الهدف الثالث عند الدقيقة الـ 29.



واختتم لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز رباعية نابولي، بهدف في الدقيقة الـ 85 من اللقاء.

وبعد هذا الفوز رفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 35 نقطة، معززاً موقعه في الصدارة، فيما بقي لاتسيو بـ 21 نقطة، وتراجع للمركز الثامن.