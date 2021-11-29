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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المتحور الجديد "أوميكرون".. فيديو

المتحور الجديد أوميكرون
المتحور الجديد أوميكرون

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن  قامت المجموعة الطبية من خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بمراجعة الوضع الوبائي حول العالم، فيما يخص المتحور الجديد "أوميكرون"، ومراجعة أيضاً القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة هذا المتحور.  


وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن ذلك لمعرفة هل مصر تحتاج لمزيد من الإجراءات في تلك المرحلة أم  إن الإجراءات التي تم اتخاذها تكف، مشيراً القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي منها: وقف الطيران المباشرين مصر وجنوب أفريقيا.


وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن يجب اخضاع كل القادمين من دول الجنوب الأفريقي، لفحص في المطار، والخضوع لعزل وعمل عينة "بي سي أر" في نهاية مدة العزل.


وأكمل نادر سعد أن عند مراجعة المجموعة الطبية لهذه الإجراءات، فوجدت أن هذه الإجراءات كافية حتى الآن، خاصة لعدم وجود بيانات ومعلومات كافية حول هذا المتحور الجديد، معقباً: "على وجه اليقين، ليس لدينا ما يثبت من الناحية العلمية، أن المتحور الجديد أوميكرون أخطر من المتحورات السابقة .. وليس لدينا ما يُثبت أن عند الوفيات فيه أكثر، أو إنه أسرع انتشاراً، أو إنه لا يستجيب لـ اللقاحات، أو اننا نواجه صعوبة في تشخيصه".


وواصل المتحدث باسم مجلس الوزراء قائلاً: "كل العوامل اللي قولتها ديه إذا تم اثباتها فإن هذا يحدد خطورة المتحور، لكن حتى الآن كل هذ العوامل لم تُثبت من الناحية العملية والعلمية ، انها متوفرة في المتحور الجديد .. لذلك فإن الإجراءات التي تم اتخاذها هي كافية في تلك المرحلة".
 

المتحور الجديد أوميكرون الدكتور مصطفى مدبولى وقف الطيران المباشر المتحدث باسم مجلس الوزراء دول الجنوب الأفريقي السفير نادر سعد

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