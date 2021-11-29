قناة الجدعنة المصرية.. أبرز تصريحات النائب محمد أبو العينين في الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق صدى البلد

احتفل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بمرور 10 أعوام على انطلاق قناة صدى البلد، مع العاملين في القناة.



وقطع النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، تورتة الاحتفال مع العاملين في القناة، َسط أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

ومازح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" خلال احتفالية قناة صدى البلد بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها.

وقال النائب محمد أبو العينين: “أنت حاجة كبيرة أوي يا أستاذة عزة عندنا”، مضيفا: "عزة مصطفى هي الإعلامية البروفيشنال اللي تقف وتملي الشاشة".

وتابع: “نقدر مجهودها وتقديمها لمزيد من الموضوعات الشيقة، أيضا شرفتني بمداخلة للرئيس عبد الفتاح السيسي أثرت الفكر والتجديد”.

وأكمل:" كل تكليفات الرئيس السيسي كانت محور اهتمام ومناقشة من قبل مذيعي صدى البلد".



هنأ النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، العاملين في قناة صدى البلد بمناسبة مرور ١٠ أعوام على انطلاق القناة.

ووجه محمد ابو العينين، حديثه للعاملين في القناة، قائلا :"تركتم بصمة وطنية، وتاريخية وكنتم على قدر المسئولية، وكنتم تشعرون بالتهديد ووقفتم برجولة وشهامة قي أصعب الأوقات في التاريخ الوطني".

وتابع النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، أن قناة صدى البلد قناة الجدعنة المصرية، وفخور بكم، وبكل البرامج التي قدمتموها، وسعيد بكم وأسمائكم وتاريخكم، متابعا أن قناة صدى البلد لها شعبية خارج البلاد بقوة.

وأكمل النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، أن :"لما بسافر برا، بسمع كلام عن قناة صدى البلد و برامجها، وحمدي رزق اللي بيلبس العفاريت ويدخل كل حته وصاحب مستوى ثقافي عال بشوفه حلو".

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الإعلامي هاني حتحوت يثري الرياضة في مصر.



وأضاف "أبو العينين"، أن : "هاني حتحوت يقدم برنامجا شيقا وموضوعيا، وبرنامجه هادف وبه علم وثقافة"، لافتا إلى أن "أستاذ خالد ميري كان مفاجأة بالنسبة لنا عندما دخل مجال الإعلام وقدم نفسه، ويتناول موضوعات شيقة، وله برنامج جيد سيحقق مشاهدة عالية".



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات صدى البلد، إن أول ظهور للقناة كان فى 28 نوفمبر 2011 الساعة السابعة صباحا.

وتابع محمد أبو العينين، خلال احتفالية القناة بمرور 10 سنوات على إنشائها، أنها انطلقت ببرنامج الإعلامى حمدى رزق والإعلامية دينا رامز.

وقت انطلاق القناة



وأكد وكيل مجلس النواب قائلا: "وقت انطلاق القناة كان صعبا للغاية، وتلقينا تهديدات كثيرة، وكان حمدى رزق ودينا رامز يكشفون الحقائق للرأى العام ويفجرون القضايا وأنا أدفع ثمن ذلك".

وأشار النائب محمد أبو العنين إلى أن، إلهام أبو الفتح، العقل المدبر للقناه وأصرت على توقيت انطلاقها، إضافة إلى جهود عمرو الخياط".

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الدكتور حسام موافي أستاذ الأجيال ويربط الدين بالطب والعلم.

وأضاف "أبو العينين"، أنه : "الدكتور حسام موافى قدم برامج هادفة"، متابعا: "بحب أتفرج على البرنامج بتاعه، وكل كلمة بيقولها بتكون مبسطة وبأسلوب علمي حديث.. ونحن نحتاج من يُبسط لنا المعلومات".

ووجه الدكتور حسام موافي، حديثه لـ النائب محمد أبو العينين، قائلا: "ليا كلمة أقولها بانتظام ابعث الإخلاص ينزل لك التوفيق، أنا شوفت هذه المقولة في صدى البلد".

وجه النائب محمد أبو العينين التحية لفريق عمل برنامج "إنبوكس"، قائلا "اتقدم بالتحية لكم جميعا على هذا البرنامج المتميز.. وعايزين نطور البرنامج ونقدم محتويات جديدة".

تحدث النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن نجله طارق أبو العينين، قائلا:" طارق بيشيل عني مسئولية كبيرة..وهو متواجد داخل المصانع والعمل، متابعا: "طارق بيشرب الخبرة والصنعة".



وأضاف النائب محمد أبو العينين :"طارق بيشتغل بالعلم والتكنولوجيا والخبرة والشبابية..ربنا يعينه".

ورحب وكيل مجلس النواب بـ زوجة نجله "طارق أبو العينين"،قائلا:" هما عرسان جدد وأتفسحوا شوية ورجعوا للشغل".



واسترسل "أبو العينين" مازحا:" زوجته بتشتكي من الشغل بس هو دا نصيب اللي يتجوز من عيلة أبو العينين".