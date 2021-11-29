مزجوه في الطعام.. تناول كلب سم فئران عن طريق الخطأ

تعرض كلب بالغ من العمر سنة للتسمم من خلال وضع الأسرة التي تملكه سم فئران في طعامه عن طريق الخطأ إلا أن معدة الكلب الصغيرة لم تتحمل و بدأ يشعر بأ‘راض التسمم و ينزف مما أصابهم بالصدمة ودفعهم لزيارة الطبيب .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن أسرة قامت بوضع سم للكلب الخاص بهم في طعامه عن طريق الخطأ إلا أن بعد أيام قليلة من مزجهم لسم فئران مع طعام الكاب ظهرت عليه علامات التسمم.



تقول مالكة الكلب، أن ابنتها الصغيرة البالغة من العمر 5 سنوات، لفت انتباهها ان الكلب الخاص بهم و الذي يعتبر نشيطا للغاية يلعب و ينبح طول اليوم و يلعب مع الصغيرة وجدته غير قادر على الحركة و خرج من فمه سائل أبيض .

أشارت الطفلة إلى الام أن الكلب يعاني من شئ ما ، وجدت السيدة أن الكلب ينزف و يسقط من فمه سائل لزج لونه ابيض يميل إلى الشفاف، و سارعت الأسرة على وجه السرعة إلى الطبيب البيطري لإستشارته و الاطمئنان على صحة الكلب .

جدير بالذكر ان الطبيب البيطري أكد أن الكلب مصاب بحالة تسمم، و طلب منهم فحص آخر طعام تناوله و تبين أن الأسرة وضعت للكلب سم فئران عن طريق الخطأ في طعامه مما أدى إلى اصابته بالتسمم، و لكن تمكن الطبيب من إنقاذه و ذلك بعد توسل الأسرة له أن يقوم باللازم لشدة تعلقهم بالكلب .

