عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مزجوه في الطعام.. تناول كلب سم فئران عن طريق الخطأ

صدى البلد

تعرض كلب بالغ من العمر سنة للتسمم من خلال وضع الأسرة التي تملكه سم فئران في طعامه عن طريق الخطأ إلا أن معدة الكلب الصغيرة لم تتحمل و بدأ يشعر بأ‘راض التسمم و ينزف مما أصابهم بالصدمة ودفعهم لزيارة الطبيب . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن أسرة قامت بوضع سم للكلب الخاص بهم في طعامه عن طريق الخطأ إلا أن بعد أيام قليلة من مزجهم لسم فئران مع طعام الكاب ظهرت عليه علامات التسمم. 

txt

جسد مليء بالإصابات.. كلب يهاجم صاحبته بشراسة

txt

ثروته 7 تريليونات جنيه.. بيع قصر أغنى كلب في العالم بمبلغ خيالي|صور

 

 


تقول مالكة الكلب، أن ابنتها الصغيرة البالغة من العمر 5 سنوات، لفت انتباهها ان الكلب الخاص بهم و الذي يعتبر نشيطا للغاية يلعب و ينبح طول اليوم و يلعب مع الصغيرة وجدته غير قادر على الحركة و خرج من فمه سائل أبيض . 
أشارت الطفلة إلى الام أن الكلب يعاني من شئ ما ، وجدت السيدة أن الكلب ينزف و يسقط من فمه سائل لزج لونه ابيض يميل إلى الشفاف، و سارعت الأسرة على وجه السرعة إلى الطبيب البيطري لإستشارته و الاطمئنان على صحة الكلب . 
جدير بالذكر ان الطبيب البيطري أكد أن الكلب مصاب بحالة تسمم، و طلب منهم فحص آخر طعام تناوله و تبين أن الأسرة وضعت للكلب سم فئران عن طريق الخطأ في طعامه مما أدى إلى اصابته بالتسمم، و لكن تمكن الطبيب من إنقاذه و ذلك بعد توسل الأسرة له أن يقوم باللازم لشدة تعلقهم بالكلب . 
 

كلب الأسرة سم فئران عن طريق الخطأ

ترشيحاتنا

اليوم.. وزير التنمية المحلية يفتتح مشروعات خدمية بكفر الشيخ

حارس فاركو على رأس قائمة "يانكون" لدعم حراس الأهلي

موسيماني يطلب صفقة سوبر بديلاً لـ أفشة قبل مونديال الأندية

موظفو وأعضاء الزمالك يستغيثون بالوزير.. كارتيرون يبدأ الصدام مع الإدارة بتجاهل طلبهم

موسيماني يحذر من كارثة تهدد محمد الشناوي

البيت الأبيض يعلن عن كلمة مرتقبة لـ بايدن حول متحور "أوميكرون"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

افتحوا الحدود.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

فيديو

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ