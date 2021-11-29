وزارة الصحة تعلن عن الموعد النهائي الخاص بتسجيل الأطفال لتلقي لقاح فايزر

كشف حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن موعد تسجيل الأطفال للحصول على لقاح كورونا، قائلا:" فتح باب التسجيل لحصول الاطفال على لقاح فيروس كورونا بداية من يوم الثلاثاء القاد، متابعا: الدولة ستوفر اللقاح للاطفال من 12 وحتى 15 عاما.



وأردف حسام عبد الغفار، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: بعد التسجيل سيصل للجميع رسائل بالمكان المحدد لهم من أجل الحصول على اللقاح، مسترسلا: كل من يسجل سيحصل على اللقاح بغض النظر عن العدد والكم.

وأكد على أن الدولة المصرية وفرت كم كبير من لقاح فايزر، متابعا: تأكدنا من توفير اللقاح لكل أطفال مصر، والذي يتخطى عددهم الـ 7 ملايين ونصف طفل.

وأوضح أن الأطفال سيحصلون على الجرعتين، وذلك وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، مسترسلا: أعراض اللقاح ستكون طبيعية وبسيطة.

وأختتم حديثه، قائلا:" فيما بخص الحصول على اللقاح معندناش قائمة انتظار وإحنا بنلف وبنقرب من المواطنني عشان الكل يحصل على اللقاح".

