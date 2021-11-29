حجازي ينضم لمنتخب مصر للمشاركة فى كأس العرب

وصل إلى الدوحة في ساعة متأخرة من مساء اليوم أحمد حجازي للانضمام إلى بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس العرب التي تنطلق الثلاثاء ، حيث توجه مباشرة إلى مقر اقامة الفريق، ومن المقرر أن يشارك في تدريبات الغد .



وبوصول حجازي تكتمل قائمة المنتخب الوطني في البطولة وقوامها 23 لاعبًا.

و شهدت قائمة منتخب مصر العديد من الأسماء البارزة استعدادا لخوض منافسات كأس العرب تحت قيادة كاروس كيروش.

وفاجأ كيروش، الجميع، باستبعاد العديد من الأسماء، من قائمة المنتخب التى ستخوض منافسات كأس العرب، مثل: طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك المخضرم بجانب الحارس محمد أبو جبل والاكتفاء بتواجد الثلاثي محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمود جاد ، وكذلك الأمر بالنسبة لحسين الشحات الجناح الهجومى للأهلى وأيضا ياسر إبراهيم مدافع المارد الاحمر ومحمود علاء مدافع الزمالك والذى كان انضم مؤخرا إلى معسكر المنتخب لخوض مواجهتى أنجولا والجابون قبل أن يتم استبعاده من جديد.

وضمت قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى كأس العرب 23 لاعبا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد.

خط الدفاع :أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبدالمنعم ومروان داود.

خط الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية و مهند لاشين وإمام عاشور وعمر كمال عبدالواحد وأحمد رفعت ومجدى أفشة

وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي.

خط الهجوم : محمد شريف ومروان حمدى وأسامة فيصل وحسين فيصل.

ويهدف كيروش، خلال منافسات كأس العرب؛ لتجربة العديد من اللاعبين، والوقوف على مستواهم الفني، بجانب الإعداد الجيد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية فى شهر يناير من العام المقبل، والتى يبحث خلالها المنتخب عن إثبات الذات والعودة من جديد للتربع على العرش الإفريقي، قبل خوض منافسات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.