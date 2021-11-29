الفنان التشكيلي البريطاني براين فلين يروي قصته الكبيرة مع مصر منذ أول زيارة له عام 1986

روى الفنان التشكيلي البريطاني براين فلين، قصته الكبيرة مع مصر منذ أول زياره له عام 1986، مؤكدا أنه وقع في حب مصر منذ جاء إليها وشعر بأنه مكان يريد العيش فيه.

وتابع الفنان التشكيلي البريطاني براين فلين، أنه :"جيت شوفت الأهرامات وبعدين روحت الاقصر لمدة أربعة أيام، وكنت قادم لمصر كسائح، ويعد ذلك في عام ٢٠٠٥ قدمت للسياحة في القاهرة والاقصر واسوان، وكأن قلبي مفتوحا ومرتاحا لمصر وحضاراتها".

وأكمل الفنان التشكيلي البريطاني براين فلين، شعرت بحلاوة وعظامة مصر ووقتها قررت أن أعيش في مصر وكنت عايش في أمريكا وليس فيها ما يوجد في مصر.

وفي السياق نفسه أشار الفنان التشكيلي البريطاني براين فلين، إلى أنه :"أنا درويش وبحب الشيخ ياسين التهامي".