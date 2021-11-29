جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب (صور)

خضع لاعبو المنتخب الوطني، لجلسة تصوير، قبل انطلاق بطولة كأس العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل ، حيث توجه مباشرة إلى مقر إقامة الفريق، ومن المقرر أن يشارك في تدريبات الغد .
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العرب 2021، من خلال مجموعة تضم الجزائر ولبنان والسودان.
وسيلعب منتخب مصر في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل ضد منافسه لبنان.
وسيلتقي منتخب مصر، نظيره السوداني بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات، يوم 4 ديسمبر، على أن يختتم منافسات دور المجموعات، بمواجهة الجزائر، يوم 7 من الشهر ذاته.