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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب (صور)

منتخب مصر
منتخب مصر

خضع لاعبو المنتخب الوطني، لجلسة تصوير، قبل انطلاق بطولة كأس العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل ، حيث توجه مباشرة إلى مقر إقامة الفريق، ومن المقرر أن يشارك في تدريبات الغد .

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العرب 2021، من خلال مجموعة تضم الجزائر ولبنان والسودان.

وسيلعب منتخب مصر في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل ضد منافسه لبنان.

وسيلتقي منتخب مصر، نظيره السوداني بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات، يوم 4 ديسمبر، على أن يختتم منافسات دور المجموعات، بمواجهة الجزائر، يوم 7 من الشهر ذاته.

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