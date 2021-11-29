إيهاب جلال: راضٍ عن النتيجة أمام مانياما.. ولعبنا في أجواء شاقة

قال إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيراميدز على فوز فريقه خارج الأرض أمام مانياما الكونغولي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جلال في تصريحات لبرنامج ملعب أون عبر قناة "أون تايم سبورتس 1":" مكسب مهم جدا في جو شاق وصعب، اشكر اللاعبين على الأداء والنتيجة".

وأضاف:" كان ممكن أن نسجل أكثر من هدف في المباراة لكن بالنسبة للتحكيم والجو فالحمد لله على هذه النتيجة".

وأتم مدرب بيراميدز تصريحاته:" الشوط الأول الشمس كانت شديدة جدا على اللاعبين وأول مرة نلعب في هذه الأجواء".

وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 5 ديسمبر المقبل، على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.