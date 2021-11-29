تفاصيل الدورة الثانية من معرض إيديكس للأمن والدفاع.. الشركة المنظمة توضح

قال حسن بكر مدير عام الشركة المنظمة لمعرض "إيديكس" في مصر، إن المعرض سيتم إقامته في مركز مصرللمعارض والمؤتمرات الدولية، المعرض يضم أكثر 400 شركة عارضه.

وأوضح “حسن بكر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن المعرض سيضم أكثر من وفد وشخصية عسكرية عالمية، والمعرض يستهدف عرض المنتجات الدفاعية وتكنولوجيا التسليح.

وأضاف أن المعرض يوجه رسالة للعالم بأنها أصبحت مركز لاستضافة احداث عالمية بهذا الشكل، متابعا: الدورة الأولى من المعرض كانت تحدي كبير ولكننا نجحنا وحصلنا على 3 جوائز عالمية.

وأردف: العالم أجمع ينتظر الدورة الثانية من المعرض بكل شغف، متابعا: معرض إيديكس يعد الأول منذ تفشي جائحة كورونا.

وأكد على أن الحضور فاق المتوقع، وهناك أكثر من 100 فد عسكري رفيع المستوي، من داخل 42 دولة، مسترسلا: من المتوقع حدوث صفقات عالمية وعروض تتم لأول مرة.

