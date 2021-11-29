عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الدورة الثانية من معرض إيديكس للأمن والدفاع.. الشركة المنظمة توضح

صدى البلد

قال حسن بكر مدير عام الشركة المنظمة لمعرض "إيديكس" في مصر، إن المعرض سيتم إقامته في مركز مصرللمعارض والمؤتمرات الدولية، المعرض يضم أكثر 400 شركة عارضه.

 

وأوضح  “حسن بكر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن المعرض سيضم أكثر من وفد وشخصية عسكرية عالمية، والمعرض يستهدف عرض المنتجات الدفاعية وتكنولوجيا التسليح.

 

وأضاف أن المعرض يوجه رسالة للعالم بأنها أصبحت مركز لاستضافة احداث عالمية بهذا الشكل، متابعا: الدورة الأولى من المعرض كانت تحدي كبير ولكننا نجحنا وحصلنا على 3 جوائز عالمية.

 

وأردف: العالم أجمع ينتظر الدورة الثانية من المعرض بكل شغف، متابعا: معرض إيديكس يعد الأول منذ تفشي جائحة كورونا.

 

وأكد على أن الحضور فاق المتوقع، وهناك أكثر من 100 فد عسكري رفيع المستوي، من داخل 42 دولة، مسترسلا: من المتوقع حدوث صفقات عالمية وعروض تتم لأول مرة.
 

معرض ايديكس جائحة كورونا كورونا اخبار التوك شو معرض إيديكس 2021

ترشيحاتنا

اليوم.. وزير التنمية المحلية يفتتح مشروعات خدمية بكفر الشيخ

حارس فاركو على رأس قائمة "يانكون" لدعم حراس الأهلي

موسيماني يطلب صفقة سوبر بديلاً لـ أفشة قبل مونديال الأندية

موظفو وأعضاء الزمالك يستغيثون بالوزير.. كارتيرون يبدأ الصدام مع الإدارة بتجاهل طلبهم

موسيماني يحذر من كارثة تهدد محمد الشناوي

البيت الأبيض يعلن عن كلمة مرتقبة لـ بايدن حول متحور "أوميكرون"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

افتحوا الحدود.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

فيديو

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ