موسيماني يطلب صفقة سوبر بديلاً لـ أفشة قبل مونديال الأندية

كشف محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تسعى لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة بصفقة سوبرعلى أقل تقدير من أجل المنافسة على لقب كأس العالم للأندية.

وتابع : أن موسيماني طلب من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح البحث عن صفقة سوبر في مركز صانع الألعاب نظرًا للضغط الكبير الذي يتعرض له محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق منذ بداية الموسم الماضي.



وأكمل : أن المدير الفني أكد في تقريره أن الهدف الأبرز في ضم لاعب يتمتع بإمكانيات عالية في هذا المركز لتخفيف الضغوط علي أفشة والذي يشارك في كل المباريات وليس زيادة قوة الفريق قبل خوض كأس العالم للأندية والذي سيشارك به العديد من الفرق القوية مثل الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي.



ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة السابعة في تاريخه بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث تقام البطولة في الإمارات وبنسبة كبيرة خلال شهر فبراير المُقبل من عام 2022.